Lila Moss rindió homenaje a su madre, Kate Moss, recreando uno de sus looks más emblemáticos de la década de los 90. Lila lució un vestido slip de color peltre de Nensi Dojaka, notablemente similar al icónico vestido plateado de Liza Bruce que Kate Moss lució a sus 19 años en 1993, en la fiesta de Elite Model Agency para el concurso Look of the Year, celebrada en el Hilton Hotel de Londres.