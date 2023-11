Miss Bolivia hace uso de sus ‘looks’ para rendir homenaje a su país rumbo a Miss Universo

Estamos a 10 días de conocer a la nueva Miss Universo y las concursantes ya se encuentran en El Salvador poniendo el nombre de sus países muy en alto y con atuendos que nos han sorprendido, tal es el caso de María Estefany Rivero, quien fue elegida como la mujer ideal para representar a Bolivia en este importante concurso femenino.

A su llegada al país anfitrión de la ceremonia que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, la modelo decidió portar un espectacular traje con un importante significado. El conjunto en color verde olivo claro está inspirado en un proyecto social apoyado por la misma joven de 26 años.

Moda con sentido en Miss Universo

Este outfit “está inspirado en mi proyecto social que es la conservación de la Paraba Barba Azul que es una especie endémica de mi país que se encuentra en peligro crítico de extinción”, escribió Rivero en una publicación de Instagram que ya alcanza los 3 mil 700 ‘me gusta’ y donde compartió un carrete con 7 fotos luciendo esta creación en la cual destaca una espectacular ave pintada a mano.

“Las figuras de la Paraba son pintadas a mano y las plumas son elaboradas con material alternativo (plástico, tela, upcycling) en la cual mostramos la solución al problema de la caza indiscriminada de esta especie”, continuó en su publicación donde también dio a conocer que el diseñador detrás de este atuendo fue Luis Daniel Agreda, quien la ha acompañado en este proceso de convertirse en la Miss Universo boliviana.

Pero este no es el único look que la guapa ha utilizado en su estancia en el país latinoamericano, ya que durante todos estos días las participantes han tenido distintas actividades y a través de redes la también arquitecta compartió otro look en verde pero este con otro importante significado para las mujeres de su país.

“Inspirado en la elegancia de las cholitas bolivianas como símbolo de orgullo y poder de la cultura boliviana, tomando con referencia principal la pollera y los pendientes de sus mantas. A través de este diseño, se traduce la riqueza cultural de las cholitas paceñas, el traje se caracteriza por llevar una solapa en corte asimétrico y dos pendientes sobre el costado. También cuenta con un sofisticado volumen haciendo referencia a las polleras de las cholitas paceñas.”, escribió sobre el carrete de cuatro imágenes en las que luce in lindo traje con mangas eternas.

Sobre el color de este atuendo, no quiere decir que sea su tonalidad favorita –aunque debemos decirlo, se le ve increíble–; la elección del verde para este atuendo también es parte del homenaje que la modelo buscó hacer a las cholitas “que se destacan por su lujo y opulencia”, añadió.

Aunque aun nos queda esperar a que llegue el 18 de noviembre, no cabe duda que Bolivia y muchos otros países latinoamericanos están contendiendo fuertes en este certamen.

