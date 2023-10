Sin importar si se trata de ir al gimnasio, un día de shooping, una cena casual o una alfombra roja, no hay escenario para el que Kim Kardashian no esté preparada y no es para menos, pues la socialité cuenta entre su guardarropa con más de 30 mil prendas que ha portado con gran maestría a lo largo de los años.

Inspirándonos en los últimos outfits con los que la hemos visto en lo que va del otoño, preparamos una lista con algunas de las prendas que protagonizarán tus looks más memorables para esta temporada.

10 prendas inspiradas en el guardarropa de Kim Kardashian para elevar tus outfits de otoño