Es una de las tendencias a las que cualquiera tiene acceso directo, pues no hay persona que no posea un jersey en su armario. Para usarlo no hay reglas pues lo mismo puedes optar por llevarlo por encima de una camiseta que sobre un traje sastre.

Aventúrate a descubrir tu propio estilo. Puedes elegir entre llevarlo sin anudar, con un nudo al frente o a uno de los costados o al estilo Kendall, quien prefirió darle un toque de color a su look negro con un jersey en tono vibrante.