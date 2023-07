Julia Ardón: La modelo mexicana que arrasa en la Semana de Alta Costura en París

Caminar en las Semanas de la Moda internacionales luciendo creaciones únicas es el sueño de toda modelo, pero hacerlo para las colecciones de Alta Costura es uno de los logros más importantes en su carrera profesional y un paso que pocas pueden presumir. Es el caso de Julia Ardón, modelo mexicana que con tan solo 20 años de edad, ha debutado en la Semana de Alta Costura de la mano de firmas emblemáticas como Dior y Stéphane Rolland.

Julia Ardón en un posado de la revista ¡HOLA! México en septiembre de 2021 con vestido de Max Mara y joyas de Cartier

El camino hacia la Semana de la Moda de Milán

Llegar hasta allí parece fácil pero es un camino que a la joven modelo, originaria de la Ciudad de México, le ha tomado gran esfuerzo y dedicación. “Nunca fui la niña más femenina del planeta, pero una de mis mejores amigas me convenció de darle la oportunidad y hoy es una de las cosas que más amo”, confesó a la revista ¡HOLA! México en septiembre de 2021. Firmada por la agencia de modelos Paragon comenzó su aventura desfilando en la Semana de la Moda de México de la mano de diseñadores como Sandra Weil, Raquel Orozco, Kris Goyri, Alfredo Martínez y Benito Santos.

“Nunca fui la niña más femenina del planeta, pero una de mis mejores amigas me convenció de darle la oportunidad al modelaje y hoy es una de las cosas que más amo”.

Finales de 2021 marcó un antes y después en su carrera, pues después de firmar con una agencia en París, su agencia en México la envió por primera vez a la Semana de la Moda de Milán para realizar castings y conseguir la deseada oportunidad. En aquel entonces, Julia confesaba: “Estoy nerviosa, pero lo veo como un logro después de dos años de mucho esfuerzo”.

Julia Ardón en el desfile otoño-invierno 23 de Luisa Spagnoli

Ese esfuerzo se materializó cuando debutó en Fashion Week Milán de la mano del diseñador Antonio Marras. “La primera de muchas veces”, posteó en sus redes sociales tras su participación en el desfile. Siguieron otros grandes nombres de la moda italiana como Elisabetta Franchi y Luisa Spagnoli. Fue ahí cuando los expertos pusieron atención y la ficharon para participar en el desfile de la colección Crucero 2023 de Dior, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. “No sé como explicar lo que siento, esto es la experiencia más increíble. Me siento tan feliz de ser parte de esto, en especial siendo mexicana. Me siento muy emocionada de todo este proyecto. He trabajado tan fuerte y estar aquí me hace sentirme muy orgullosa”, comentó entusiasta sobre su aparición en el performance que cerró el desfile.

“Mi mamá es mi fan número 1, hace camisetas y todo; y mis primos me apoyaron muchísimo”.

Julia Ardón durante el desfile Crucero 2024 de Dior en Ciudad de México

Julia Ardón y su debut en las pasarelas de Stéphane Rolland y Dior durante la Semana de Alta Costura en París

Para Julia, el apoyo de su familia ha sido uno de sus pilares más importantes. “Mi mamá es mi fan número 1, hace camisetas y todo; y mis primos me apoyaron muchísimo. La gente tiene mucha desinformación sobre el mundo de la moda, pero ahora que lo siguen conmigo se dan cuenta que es muy bonito”, confesaba Julia a ¡HOLA! durante aquella entrevista previo a su primer viaje a Milán.

©Launchmetrics Spotlight



A la izquierda, Julia modela un diseño de Dior Alta Costura FW23. A la derecha, en un vestido blanco y negro Alta Costura FW23 de Stéphane Rolland

Hoy, Julia ha participado en los desfiles de la Semana de Alta Costura, dejando el nombre de México y Latinoamérica muy en alto, levantando la barra que su profesión exige para sus próximos proyectos y, sin duda, dejándonos claro que es uno de los nuevos rostros de la moda que debemos seguir de cerca.

