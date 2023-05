Dior y su colección crucero 2024: oda a México y Frida Kahlo

La maison de lujo Dior sorprende con un desfile más, en esta ocasión inspirado en la cultura y tradiciones de México. La capital mexicana fue anfitriona de la presentación de su más reciente colección Crucero 2024 y el patio central del Antiguo Colegio de San Ildefonso, cuna de nacimiento del movimiento muralista y hogar de algunas de las obras más icónicas de Diego Rivera, fungió como sede de este hermoso espectáculo que fungió como una oda a una de las artistas más importantes de México y del mundo: Frida Kahlo.“México es muy mágico e inspirador. Es un sueño estar aquí”, expresó Maria Grazia Chiuri durante la rueda de prensa previa al desfile. Y es que la admiración de la maison por el país latinoamericano, y el amor de Maria Grazia por el arte y la cultura mexicana va más allá que solo una colección.

©GettyImages



Frida Kahlo retratada por la artista Magda Pach en 1933.

MARIA GRAZIA CHIURI, DIOR Y SU AMOR POR MÉXICO

Ya en ocasiones anteriores, Dior se ha inspirado en la enriquecedora cultura y tradiciones de México para algunas de sus más aclamadas creaciones. Fue en 1951 que para la colección otoño-invierno, la maison presentó un despampanante vestido tipo cóctel de nombre Mexique, el cual estaba confeccionado de diversas capas de tul color marrón, bordados con cuentas doradas, lentejuelas y un lazo que adornaba la cintura en terciopelo de color burdeos. Con clara inspiración mexicana, ese vestido fue el inicio de una estrecha relación entre la casa de moda y el país latinoamericano. Casi 70 años después, Dior regresaría a México para inspirarse nuevamente y darle vida a su colección Crucero 2019. Basado directamente en las jinetes femeninas del rodeo tradicional mexicano, la casa francesa lanzo a la pasarela una serie de prendas que hacían referencia a la indumentaria tradicional de la escaramuza. Elaborados bordados, encajes delicados y sombreros fueron algunos de los muchos elementos que brindaban una oda a la tradicional vestimenta mexicana.

©GettyImages



Detalle del final del desfile Crucero 2019 de Christian Dior, en el que Maria Grazia Chiuri se inspiró en las escaramuzas mexicanas.

EL ARTE COMO INPIRACIÓN PARA LA MAISON CHRISTIAN DIOR

MonsieurDior siempre fue un apasionado del arte, inspirándose de esta disciplina para la conceptualización de sus más icónicas colecciones a través de los años. Tradición que su actual directora creativa, Maria Grazia Chiuri continúa y que lo hace evidente a través de sus creaciones. Es por ello, que para la colección Cruise 2024, la diseñadora se inspiró en la artista mexicana surrealista Frida Kahlo. “El surrealismo siempre ha sido una gran parte de Dior y Frida siempre ha sido muy cercana a mí no solo por la parte de la moda, pero por la parte del corazón” expresó Maria Grazia Chiuri. La inspiración femenina y el apoyo a las artistas mexicanas siempre ha sido prioridad para la diseñadora, siendo Graciela Iturbide unas de sus fotógrafas favoritas, y artistas como Remedios Varo y Leonora Carrington sus musas. Por lo que, crear prendas para la mujer se ha convertido en un arte para la diseñadora. “Para las mujeres la ropa es parte de nuestro lenguaje. Con la ropa nos expresamos… Frida entendía el poder de la ropa para expresarse y las usaba como una voz” compartió. En un mundo de hombres, Frida Kahlo luchó por la igualdad y fue una precursora de la liberación de género. Adelantada a su época, cuestionó constantemente su sexualidad y masculinizó su aspecto logrando dejar huella no solo en el mundo del arte, pero de la moda. “Frida no aceptaba límites. A pesar de sus discapacidades, se creó a sí misma. Es por ello que es la artista mujer más importante del mundo” terminó por añadir Maria Grazia.

DIOR CRUCERO 2024: ARTESANÍA, APRECIACIÓN Y CREATIVIDAD

Para la colección Crucero 2024 la maison dio a conocer que estarían colaborando con diversos artistas y artesanos mexicanos de diferentes estados de la república mexicana como Puebla, Oaxaca y Chiapas. Evidente a través de los años, uno de los principales objetivos de la maison siempre ha sido conservar el savoir faire y el trabajo artesanal local. “Mi meta es proteger las habilidades tradicionales del artesano y que las nuevas generaciones tengan una visión de ellas en el futuro” expresó la directora creativa. Utilizando la moda como un medio para expresar la creatividad, y el arte como una herramienta y no únicamente como una referencia cultural, la diseñadora nos recordó nuevamente por qué la firma francesa se ha posicionado como una de las casas de moda más importantes a nivel mundial: “Mi trabajo es mantener el ADN de Dior en las colecciones. Aporto mi punto de vista, pero la meta es crear un guardarropa para la mujer que pueda usar para su propio estilo”.

©GettyImages



Uno de los looks de la colección Crucero 2024 de Christian Dior

Vídeo Relacionado: Faldas para llevar en primavera Loading the player...