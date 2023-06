Vero Díaz presenta una colección inspirada en el personaje de ‘Merlina’

¿Cuál fue tu primer acercamiento con la moda? ¿Cómo fue que decidiste ser diseñadora?

Desde que tengo uso de razón quiero ser diseñadora. De chiquita dibujaba a mis amigas de la escuela y les diseñaba ropa de acuerdo a su personalidad. Nunca tuve en mi cabeza la opción de estudiar otra cosa que no fuera diseño de modas. En Mérida no existía esa carrera así que me tuve que ir a Monterrey a estudiar. También hice cursos intensivos en Parsons School of Design. Al regresar, decidí concursar en México Diseña. Por dos años consecutivos gané tercer lugar y eso fue lo que me abrió las puertas a Mercedes-Benz Fashion Week.