El negro es uno de los imprescindibles en el guardarropa de la hermana mayor de Valentina Paloma.

Reconocido como un color clave para la industria de la moda, que además es sinónimo de elegancia, Mathilde hace de esta tonalidad un cimiento seguro para experimentar con diferentes texturas y formas.

Los zapatos son parte fundamental de sus looks. Atuendos que aunque se caracterizan por su sobriedad, no apocan la juventud y frescura de la it girl.