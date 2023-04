Karol G no teme experimentar con los colores cuando se trata de su cabello. La prueba es el nuevo look que lleva, con un tono rosa pastel que la tiene muy contenta y que no ha tardado en mostrar en todo su esplendor a sus fans.

Años atrás la veíamos con un tono celeste con el que marcó una gran etapa de su carrera, el cual dejó atrás el verano anterior para dar paso a un rojo intenso con el que muchos la relacionaron con La Sirenita.