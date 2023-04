Luego de haber protagonizado la portada de la revista Style, de The Sunday Times, con la flamante no pants trend, Gigi Hadid continúa replicándola, aunque de modo más conservador. La fundadora de la firma de ropa Guest In Residence, fue captada en Manhattanluciendo un atuendo monocromático, en un rosa que casi era blanco, compuesto por un blazer, una maxi blusa y, como pantalones, unas medias blancas. Para agregarle un toque girly a su creación estilística, sumó unos ballet flats del mismo tono que el resto de las prendas.