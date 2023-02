Bottega Veneta, con Matthieu Blazy a la cabeza, adelantó que algunos de los elementos que veremos por las calles durante los próximos serán las crinolinas y las botas mucho más allá de las rodillas. Sin embargo, el desfile de Bottega Veneta tuvo como estrella a los bolsos: uno de ellos, el modelo sardina, que ya tienen en su guardarropa celebs como Kendall Jenner. La casa de moda italiana también se sumó al trend de la double bag: llevar dos bolsos al mismo tiempo, jugando con las texturas, los colores y tamaños. Algo que vimos el año pasado en los desfiles de Chanel y Loewe. Una costumbre que también ha llegado a la pantalla grande con Carrie Bradshaw(And Just Like That).