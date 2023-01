Una buena noticia tras otra. Luego de hacer historia en Qatar como el primer futbolista en anotar goles en cinco Mundiales, Cristiano Ronaldo se encuentra celebrando el lanzamiento de su línea de relojes. El delantero luso se ha asociado con la firma estadounidense de alta relojería Jacob & Co. para presentar su primera colaboración, que consta de dos modelos distintos con los colores de la bandera de su natal Portugal, con un precio de 28,000 a 145,000 dólares.

Cristiano Ronaldo: todo sobre su nueva colección de relojes

“Estoy emocionado de anunciar mi asociación con Jacob & Co., una de las empresas de relojes líderes en el mundo”, escribió Ronaldo junto a una publicación de Instagram, que en poco tiempo logró más de 19 millones de likes, en la que desvela las imágenes de sus cronógrafos: Flight of CR7 y Heart of CR7. El primero, en una mezcla de rojo, negro y oro; el segundo, verde, negro y gris. Las dos piezas, disponibles en rose gold de 18 quilates, y acero inoxidable, presentan una versión baguette, que integra diamantes en su corona.

Dos modelos con significado

En ambos modelos, los cuales poseen un puente rose gold grabado con el mítico logotipo CR7 y la firma a mano del futbolista, destacan en su interior los dibujos en forma de silueta, que ilustran uno de los momentos emblemáticos en su carrera como astro del fútbol con treinta y siete años: su icónico gol contra el Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones 2012-2013.

©Jacob & Co.



El modelo Flight CR7, swiss made y resistente al agua, tiene acabados en rose gold de 18 quilates, y la opción de adquirirlo en baguette: con 26 diamantes (de 4.26 quilates) en su bisel, cuyo precio asciende a 145,000 dólares.