Cristiano Ronaldo deja el Manchester United: ‘De mutuo acuerdo y de efecto inmediato’

En momentos en que el fútbol celebra su máximo torneo, el Mundial de Qatar, se ha dado a conocer una sorpresiva noticia respecto a uno de los jugadores más famosos del mundo: Cristiano Ronaldo. Y es que el Manchester United ha anunciado la salida inmediata del delantero portugués, lo que deja en la incertidumbre el futuro de su pareja, Georgina Rodríguez, así como sus hijos. Esta decisión tiene lugar poco después de que el futbolista admira estar decepcionado del club por no apoyarlo tras la pérdida de su bebé y la hospitalización de su hija.

©GettyImages



Cristiano Ronaldo ya no es parte del club inglés

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, indica el comunicado del equipo difundido a través de sus redes sociales.

“Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”, finaliza el anuncio oficial, el cual ha omitido cualquier referencia a la comentadas declaraciones que hizo Cristiano días atrás.

©GettyImages



Cristiano se encuentra en Qatar con la selección de Portugal

El jugador de 37 años, que actualmente juega en Qatar su último Mundial, no se ha pronunciado hasta el momento sobre su salida del Manchester United. “Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a (Lionel) Messi. A ver, sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el futbol sería más”, expresaba sobre el famoso torneo en el que participa de la mano de la Selección de Portugal.

©@cristiano



Hace unos meses Cristiano y su familia atravesaron por un momento doloroso

¿Qué dijo Cristiano en su polémica entrevista?

La semana pasada, Cristiano concedió una entrevista a Piers Morgan ( TalkTV) en la que confesó estar un poco dolido por lo que el consideró una falta de apoyo del Manchester United ante el fallecimiento de su bebé y la hospitalización de su hija Bella Esmeralda el mes de abril.

En la charla, el presentador británico le preguntó al astro luso si sentía que los directivos del club estaban tratando de sacarlo. “Sí, no solo el entrenador, sino otros dos o tres muchachos alrededor del club. Me sentí traicionado”, confesó. “Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado”, agregó.