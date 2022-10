Los looks de Ximena Lamadrid en el Festival de Cine de Londres

Evidenciando la versatilidad que distingue a esta casa de moda, en un look más casual, pero no por ello menos estiloso, durante la proyección especial de la cinta en el Ham Yard Hotel, la mexicana optó por un vestido blazer de la colección mencionada. Este diseño, llamó la atención en la pasarela realizada en el Palais Brongniart, durante la Semana de la Moda Alta Costura de París Primavera-Verano 2022 por las interesantes medias bordadas que complementan este look. Un accesorio que se ha convertido en uno de los imprescindibles en esta temporada otoñal, pero del que la joven actriz prefirió prescindir en esta ocasión.

©Cortesía Fendi