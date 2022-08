Jennifer Lopez reapareció en Nueva York, ciudad a la que viajó al lado de su nueva familia, compuesta por sus hijos, los mellizos Emme y Max, y los hijos de Ben Affleck. Este viaje exprés se da días antes de segunda boda con el actor de Batman, la cual se llevará a cabo según PageSix, el próximo fin de semana.

A su paso por ‘La Gran Manzana’, la cantante se dejó ver espectacular. El pasado domingo 14 de agosto, fue captada en los alrededores del St. James Theatre, donde disfrutó de la obra Into the Woods. ‘La Diva del Bronx’ lució un delicado vestido camisero largo con aplicaciones de pedrería y bordado, pero lo que llamó más la atención de su impecable look, fueron los espectaculares plataformas de Valentino, de casi seis pulgadas (15 centímetros).