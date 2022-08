En medio de la felicidad que Jennifer Lopez vive por su reciente boda con Ben Affleck, hay algunos que aseguran que ese matrimonio no durará. Ojani Noa, quien fuera el primer esposo de ‘La Diva del Bronx’, ofreció unas declaraciones al tabloide inglés The Mail on Sunday en las que aseguró que el matrimonio de su ex con el actor de Batman no será largo.

Además de eso, habló a detalle cómo fue su romance con JLo, el cual asegura se dio ‘a primera vista’ y que incluso, la propia Jennifer le dijo que, la primera vez que lo vio, sabía que se casaría con él.