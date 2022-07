Ben Affleck rompe en llanto en su luna de miel con Jennifer Lopez en París

Después de su boda sorpresa en Las Vegas el 16 de julio de 2022, Ben Affleck y Jennifer Lopez estaban listos para su romántica luna de miel, un viaje que de principio los ha llevado a París y que los mantiene en la mira de todos. Los protagonistas de esta historia de amor que triunfó con el tiempo disfrutan de sus días lejos de casa sin esconderse de las cámaras de los paparazzi, y además de muy enamorados, hemos podido ver a la pareja en situaciones tan normales y emotivas como cualquier otra, alejándose de aquella falsa perfección a la que las redes sociales nos han acostumbrado.

Una de ellas fue la cena en La Girafe para celebrar el cumpleaños 53 de la cantante este 24 de julio. Frente a la Torre Eiffel y con el amor de su vida por fin convertida en su esposa, Ben no pudo contener el llanto y se soltó a llorar de alegría, La intérprete de On the Floor de inmediato lo abrazó para calmarlo con mucha ternura. Momentos más tarde, JLo sopló las velitas en su pastel para después dirigirse al Hôtel Crillon, en donde la esperaba una habitación llena de globos para continuar con el festejo de su gran día.

Lo más curioso es que esta escena inevitablemente recuerda a muchos aquella parte del videoclip de Jenny from the Block, en el que participó Ben y hacían referencia a cómo los paparazzi captan partes de sus vidas sin dar mayor contexto de lo que sucede. En él, Ben parecía hacer llorar a Jen en un restaurante, imágenes que daban a entender que estaban peleando, pero en realidad ella sólo tenía una pestaña en el ojo.

Ben y Jen, de lo más cómodos en su luna de miel

De esta escapada romántica, el actor de Batman protagonizó otro momento que en cuestión de horas ya era viral y origen de varios memes. Y es que, en uno de sus paseos en yate por el Río Senna, Ben admiraba la vista desde la proa mientras Jen convivía en la popa con su hija Emme; las hijas de Ben, Violet y Seraphina; y un par de allegados más.

La tranquilidad era tal que Affleck se quedó dormido tan plácidamente que fue captado con la boca abierta. Un sueño que fue tirenamente interrumpido por Violet, quien se acercó para después volver juntos al otro lado del bote. Sin embargo, la foto desató la imaginación de los internautas para bromear con la situación. Entre ellos, Eugenio Derbez, quien volvió a parodiar a la pareja como lo hizo días atrás junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, imitando la pose de JLo al despertar el día después de su boda.