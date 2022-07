Jennifer Lopez y Ben Affleck son la pareja del momento, luego de que sorprendieran al mundo con su boda en Las Vegas. A 18 años de que pusieran fin a su relación, la pareja se reencontró y al fin cumplieron su promesa de amor. El pasado sábado 16 de julio solicitaron su licencia de matrimonio en Clark County, Nevada, bajo sus nombres reales: Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez.

Esta boda con Ben Affleck no es la primera de JLo; recordemos que ha estado casada en tres ocasiones anteriores en la vida real, y dentro de la ficción, también ha protagonizado varios momentos vestida de novia, como en las películas de El Cantante, The Wedding Planner o Marry Me. Tenemos para ti las fotografías de los looks nupciales que ‘La Diva del Bronx’ ha lucido a lo largo de los años, ¿cuál es tu favorito?