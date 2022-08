Muere el afamado diseñador japonés Issey Miyake, a los 84 años

Issey Miyake, el reconocido diseñador de moda japonés, falleció el pasado viernes 5 de agosto a los 84 años. De acuerdo con los reportes de medios como la BBC, Miyake murió en Tokio a causa de un cáncer de hígado. El diseñador se destacó por su estilo innovador y sus célebres perfumes, conocidos en todo el mundo. Según la información dada a conocer por su compañía, los funerales del diseñador se llevaron a cabo el pasado fin de semana.

Issey Miyake fue uno de los diseñadores de moda más destacados de Japón

Miyake fue reconocido como uno de los mejores diseñadores de Japón, alcanzando la cumbre de su carrera en la década de los setenta. Miyake nació en 1938, en la ciudad de Hiroshima. Con solo siete años de vida, Issey fue testigo de la destrucción que la bomba atómica, lanzada por Estados Unidos, ocasionó en su ciudad. En un artículo publicado por el New York Times, Miyake dijo que no quería ser reconocido por ser “el diseñador que sobrevivió a la bomba atómica”. Agregó que todavía en ese entonces, recordaba cosas que “nadie debería experimentar” y que prefería enfocarse en “en cosas que se pueden crear, no destruir, y que traen belleza y alegría”, escribió en ese entonces hace 13 años.

Issey Miyake se convirtió en toda una sensación en la década de los 70

Después de estudiar diseño gráfico en la Universidad de Tokio, Miyake se trasladó a París, donde colaboró con reconocidos diseñadores, como Guy Laroche y Hubert de Givenchy. También vivió en Nueva York, y finalmente, se mudó a Tokio en los setenta para fundar el Estudio de Diseño Miyake.