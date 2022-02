Damarys Caro: El pasatiempo que transformó su vida y la convirtió en una gran emprendedora

¿Cómo empezaste en la industria de la joyería?

Fue el destino y sus casualidades. Mi intención con Karola & Co. era crear una marca de ropa para niños y niñas inspirada en mi ingeniosa hija, Karolina. Mientras aún definía los detalles de mi concepto, compré boletos para una exhibición de ropa para infantes, pero el día del evento se me complicó y por equivocación entré a una exhibición de joyería.

Ya que estaba ahí, decidí echarle un vistazo. Algunas piezas me llamaron la atención y opté por venderlas junto con la joyería que había comenzado a elaborar a modo de pasatiempo, para complementar mi proceso terapéutico luego de la dolorosa e inesperada pérdida de mi padre. La acogida fue positiva y hoy me siento muy agradecida porque puedo dedicarme a lo que un día me ayudó a sanar.