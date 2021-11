Águeda López sabe que para dar un toque extra a cada uno de sus looks, los accesorios son necesarios. De día, de noche o en los momentos más casuales, un collar o una pulsera realzan cualquier prenda. La modelo y esposa de Luis Fonsi, tiene piezas claves que ayudan a completar cada uno de sus atuendos, y lo hace de la mano de Damarys Caro, fundadora de la marca de accesorios femeninos, Karola & Co. Encantada con los resultados, Águed posó con sus piezas favoritas, mostrándonos cómo realzar la belleza y femeneidad con sólo un toque estra en el look.