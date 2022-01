2021 está por terminar y no podíamos cerrarlo de mejor manera que haciendo un recuento de los looks que lució Zendaya, quien se ha convertido en todo un icono de la moda. La estrella de 25 años desfiló en la 93ª edición de los Oscar, los BET Awards, la premiere de Dune, el estreno de Spider-Man: No Way Home, entre otros prestigiosos eventos.

Tenemos para ti un recuento de los vestidos de gala con los que deslumbró en 2021.