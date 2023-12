Sheikha Moza es una de las mujeres con más elegancia y poder del planeta. En el año 2010 fue nombrada una de las mujeres más poderosas a nivel mundial por la revista Forbes. En el año 2013 su esposo abdicó a favor de uno de sus hijos de manera que la jequesa, tras 25 años de reinado, dejó de ostentar ese lugar.

Apasionada de la moda y de las grandes firmas más prestigiosas del mundo, es presidenta de una asociación que potencia a los diseñadores árabes. La ex jequesa de Qatar viste siempre recatada, conforme a su religión. No obstante, todos y cada uno de sus looks son de lo más comentado, bien sea por los diseñadores de sus looks así como el estilo o por la elegancia de Sheikha. Los diseñadores más prestigiosos del mundo le han confeccionado diseños exclusivos, que luce con un impresionante estilo.