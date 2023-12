Calu Rivero revela su colorida personalidad en las piezas básicas de la primavera

Calu Rivero no conoce límites. Y aunque la impresionante actriz, modelo y activista ha construido una importante carrera en su natal Argentina natal, rápidamente se ha convertido en una sensación mundial. Tras convertirse en la cara de legendarias marcas de moda como Stella McCartney y Paco Rabanne, Calu, o más recientemente conocida como Dignity, se ha sumergido en un enfoque completamente nuevo para vivir y experimentar con nuevas formas de arte para conectarse con quienes la rodean. Como una especie de renacer, a casi dos años de formar parte del movimiento #MeToo que la alejaría de su carrera, está lista para compartir su nuevo viaje y las diferentes maneras en que pudo conectarse con su verdadero ser espiritual.



Hoy, celebramos a Calu –en su versión más colorida hasta el momento– con una muestra de las piezas perfectas de transición para un clima más cálido durante un divertido día antes de la pandemia en Showfields, Nueva York.

©Javier Romero



Calu Rivero muestra las piezas perfectas para pasar del invierno a la primavera (Vista aquí en: pantalones de seda, blusa y bufanda: Zimmermann; Gafas de sol: Karen Walker; Sandalias: Pedro García x Swarovski)

HOLA! USA: ¿Cuál es la historia detrás de tu nuevo nombre, Dignity?

Calu Rivero: “Me considero una persona que cambia todo el tiempo porque el cambio es lo único constante en la vida. En realidad, mi nombre es Carla. A los 12 años, decidí cambiarlo a Calu porque no me gustaba. Ahí es donde comenzó Calu, como un juego con mi hermana de una telenovela chilena que estábamos viendo. Desde hace meses, otro nombre me ha resonado. Siento que Calu viene lleno de una historia completa que para mí ha terminado, y que fue una experiencia hermosa en todo el sentido de aprender la vida, pero nació otra persona, Dignity”.

¿Qué esperas lograr como Dignity?

“Siempre he sido actriz, aunque no lo practiqué durante cinco años debido a ciertas situaciones de la vida, pero cuando te apasiona algo y sabes cuál es tu profesión, no dejas de hacerlo. Ahora, estoy experimentando y buscando diferentes formas de usar el arte para conectarme. Estoy muy interesada en el contacto humano; creo que somos muy poderosos cuando estamos juntos y cuando hacemos algo por un bien mayor. Es por eso que todo lo que quiero hacer ahora tiene mucho que ver con la actuación, pero también con mis propios proyectos. También es un momento hermoso para tener una voz y un propósito, dejar de ser lo que otros piden, respetar y seguir mis deseos e ir a donde mi curiosidad me lleve”.

©Javier Romero



El satén es una gran tendencia para la primavera (vista aquí en: traje de satén: Galvan London; pendientes: Ben)

¿De dónde sacas la inspiración o más bien la fuerza para seguir?

“Mi mayor fuerza e inspiración es mi cuerpo. El cuerpo contiene toda nuestra información desde el día en que nació, cómo ha vivido la historia, todo. El cuerpo habla antes de que uno pueda decirlo y ponerlo en palabras. Recientemente, me di cuenta de la fuerza de mi cuerpo; estoy muy conectada con mi ser físico y es por eso que Dignity también tiene que ver con tratarme bien. Culturalmente, somos propensos a odiarnos a nosotros mismos tal como somos o por no parecernos a los demás, por lo que es importante transformar esa energía en una apreciación total de cómo somos naturalmente, que es lo que realmente nos hace hermosos “

¿Cuál es tu mejor manera de expresarte?

“Me encanta bailar, precisamente por esa conexión que tengo con mi cuerpo. Me encanta expresarme con palabras; tengo un diario y también un libro [Calu Rivero]. Soy una persona muy audiovisual”.

¿Ves la moda como una forma de expresión?

“Sin duda, la moda es un medio de expresión. También lo veo más como una forma de mostrar mi inseguridad. Cuanto más insegura estaba, más cambios hacía, más maquillaje me ponía, más me cortaba el cabello, más diferente quería ser, y cuando logras estar en armonía con quién eres, haces menos o quieres usar o cambiar”.

©Javier Romero



Calu demuestra que no puedes equivocarte con un traje de color bloqueado (vista aquí en: Traje: Cynthia Rowley; Pendiente: Tuleste)

¿Qué te gusta de la industria de la moda y qué cambiarías?

“Realmente admiro a los artesanos que pasan horas construyendo una pieza y le ponen amor, tiempo y días. No me gusta el hecho de que esto se haya perdido en la nueva era de la moda rápida y el consumo excesivo. Me da miedo que nadie pregunte por qué algunos de estos artículos son tan baratos, de dónde vienen, a dónde irá toda la basura que quede. Es por eso que me encanta conocer y apoyar a artistas locales, viajar y conocer grandes fragmentos de cultura a través de sus piezas”.

Te interesa la autenticidad y todo lo natural, ¿cuál es tu opinión sobre los filtros de redes sociales?

“Las redes sociales son una herramienta muy poderosa que me ayuda a comunicarme y reflejar mi historia exactamente como quiero. Luché con Instagram durante mucho tiempo porque tiene estas formas de modificar rostros, actitudes, vidas y filtrar toda una forma de ser que simplemente no se ve bien. Pero al final, me doy cuenta de que la herramienta no es el problema, sino cómo la usamos, cuánto tiempo pasamos mirando lo que hacen otras personas y comparando en lugar de aprender más sobre nosotros mismos o simplemente leer un libro. La clave aquí es tomar estos canales digitales de manera responsable mientras honramos nuestra realidad, mostrando quiénes somos genuinamente y desechando todas estas reglas de la sociedad”.

©Javier Romero



Las botas y la seda son un gran combo para cambiar las temperaturas (vista aquí con una blusa y una bufanda de seda: For Restless Sleepers; botas: Marc Fisher)

¿Cuál sería tu mensaje de empoderamiento para aquellas que te siguen?

“Ser empoderada es no preocuparse por nada que no agregue valor a tu propio ser. Ya no dejo que la opinión de otras personas condicione mis acciones o deseos. Estamos rodeados por los proyectos y objetivos de vida de todos los demás que seguramente debemos celebrar, pero no debemos permitir que interfieran con nuestros planes. Debemos centrarnos en cultivar nuestro ser más elevado todos los días, amarnos a nosotros mismos, ser fieles a nuestros sentimientos y seguir nuestros instintos”.

¿Qué sigue para Calu ... o Dignity?

“Estoy muy emocionada con un proyecto personal en el que estoy trabajando donde cuento mi historia a través de la actuación y el baile. También tengo una película con mi madre que ya hemos escrito, y planeamos comenzarla este año. Estoy entusiasmada con el futuro, pero por ahora, solo quiero seguir inspirando libertad”.

Hair: Jonathan Rendon

Make up: Mayela Vazquez

Styling & production: Claudia Torres Rondon

Special thanks: Showfields NYC

