Parece que no hay nada que Beyoncé no pueda hacer. A su potente voz y su gran flujo creativo se une su notable gusto por la moda y lo bien que la lleva. No en vano dirige su propia línea de moda, Ivy Park. Por eso, no es de extrañar que su hija, Blue Ivy comparta esta afición y siga los pasos de la cantante con la que también coordina atuendos a la perfección.