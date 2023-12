Este es el vestido que Jennifer Lopez heredará a la hija menor de A-Rod

Si Jennifer Lopez fuera novia de tu papá, ¿qué le pedirías? Lo primero, quizá, sería una foto, una selfie o un autógrafo, después, podría ser alguna lección de canto o alguna de las prendas de su vasto clóset… y eso fue justo lo que le pidió Ella, la hija menor de Alex Rodríguez en cuanto la conoció. Con motivo del cumpleaños 12 de la niña, JLo le dedicó un bonito mensaje, en el que recordó el día que la conoció y la curiosa petición que le hizo: que guardara para ella el espectacular vestido lavanda que usó en los GRAMMY de 2017, justo el año en que Jennifer y Alex empezaron su romance.

Jennifer Lopez tiene una conexión especial con Ella, la hija menor de A-Rod

En aquel entonces, Ella tendría unos ocho años, pero a pesar de su corta edad, sí que tenía en el radar a Jennifer Lopez y por supuesto, su glamoroso estilo.

Poco antes de que conociera a las hijas de A-Rod, la cantante había acudido a la 59ª entrega de los Grammy Awards, en el Staples Center en Los Ángeles, California. Y sobre la red carpet, desfiló con un espectacular diseño lavanda de Ralph & Russo.

Este fue el vestido con el que Ella quedó impactada y que algún día sueña con tener en su clóset

El vestido halter tenía un profundo escote en la parte frontal, la espalda descubierta y unos volantes en el cuello, además de una abertura de infarto con la cual Jennifer presumió sus torneadas piernas. ‘La Diva del Bronx’ combinó su atuendo con un clutch plateado y unos stilettos a juego de Christian Louboutin. Con este look, se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche… y por supuesto en la favorita de la pequeña Ella.

Las hijas de A-Rod sienten una profunda admiración por JLo

Faltan unos años para que Ella pueda lucir el vestido tal y como lo hizo Jennifer, pero de algo puede estar segura: la novia de su papá lo tiene guardado especialmente para ella. ¿Cómo lo sabemos? La propia Jennifer lo compartió junto con la felicitación de cumpleaños para la jovencita.

“Mi amada y pequeña Ella… el primer día que te conocí (era tan pequeña en ese entonces), corriste hacía mí, te sentaste en mi regazo, pusiste sus manos alrededor de mí y me preguntaste si podías tener –cuando crecieras—mi vestido lavanda, el que acababa de usar en los Grammy. Te ganaste mi corazón en un segundo… ya no eres tan pequeña, pero todavía te sigues sentando en mi regazo y lo adoro. Feliz cumpleaños, mi niña. PD: ¡Tengo ese vestido guardado para ti!”.

Emme, Ella y Natasha no pueden esperar más para tener algunas de las prendas de alta costura de Jennifer Lopez

Pero Ella no es la única que quiere parte del guardarropa de Jennifer, pues su hija Emme así como Natasha, la hija mayor de Alex, también desean las prendas de la cantante. En una entrevista con People, la intérprete de Dance Again contó que las chicas ya han apartado algunos de sus vestidos. “Es chistoso. Hay varias cosas mías que le gustan (a Emme) y que quiere… Ahora siempre me dice: ‘Mami guárdame eso. Mami guárdame aquello’”, comentó la artista a la publicación. “Hasta las hijas de Alex me dicen, ‘yo quiero el vestido de los Grammys, Emme puede quedarse con el otro’”.

