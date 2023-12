Chanel la puso de moda: ‘quilting’, el acolchado que siempre vuelve

Es probable que la textura del clásico bolso 2.55 de Chanel, de cuero adornado por costuras cuadriculadas que cobran relieve por su forro acolchado, sea buena parte de la razón por la que la técnica de costura conocida como quilting sea constantemente referida en la moda contemporánea.

Especialmente en las temporadas frías, cuando muchas veces es imperativo el uso de las puffer jackets como las de Prologue y chalecos como los de BB Dakota, que también tienen sus rellenos controlados por puntadas que forman diseños de todo tipo, se justifica mucho más la adopción de esta textura que de una u otra manera se las ha arreglado para colocarse como una fashion trend que siempre, siempre rebota.

©Prologue / La Garconne / BB Dakota



Abrigo de Prologue, apron dress de Comme Des Garçons y chaleco de BB Dakota

Es así como el quilting como recurso para vestirse ha pasado de ser una solución para aislar el cuerpo del frío a convertirse en una herramienta expresiva de la que echan mano los diseñadores para revestir sus piezas con volumen, textura y, en definitiva, un rico interés visual.

Esta temporada no es la excepción. Desde las pasarelas que lo han incorporado en su expresión más grandilocuente, hasta las marcas de ready to wear no se han olvidado de esta pragmática costura para inscribir sus piezas de vestir en la tendencia oversize, o simplemente incorporar sus puntadas y abultamientos para agregar pequeños detalles en piezas como los pantalones de LTA y los leggins de Spanx.

©Spanx / Revolve / Nike



Leegins de Spanx, pantalones de LPA y chaleco de Nike

Y es cierto que la mayoría de estas piezas son negras o de colores oscuros, pero ¿acaso no es lo que se espera de la moda de otoño-invierno? Sin embargo, siempre podemos sorprendernos con la vuelta de tuerca que algún ingenioso nos proponga en una nueva temporada, por ejemplo, el uso de la también acolchada técnica de capitoneado que se usa en la mueblería clásica; fíjate en el clutch de morado holográfico que no puede describirse con otras palabras que no sean: divertido, osado y memorable.

©H&M / Maje / Asos / Zara



Cinturón de H&M, shoulder bag de Maje, clutch de Asos y loafers de Zara.

Por supuesto que históricamente esta técnica está estrechamente relacionada al diseño de interiores, ya que es ampliamente usada en la elaboración de edredones, llegando incluso a elevarse a la categoría artesanal, donde estas piezas decorativas y funcionales son apreciadas por el minucioso trabajo y la infinita creatividad que reclama la confección de los más ambiciosos diseños.

