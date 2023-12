Sienna Miller y su mejor ‘revival look’ de los 70

Sienna Millerencarna –mejor que ninguna– el estilo retro. Entre los outfits que ha lucido durante el media tour de su película American Woman, hay uno por el que no ha dejado de recibir cumplidos: su statement fur coat. Largo hasta los tobillos y en dos magníficos tonos otoñales como el marrón y el rusty orange, esta prenda nos remite directamente a la estética de los años 70.

Esta década fue de cambios sociales y culturales, y la moda los reflejó de inmediato. También fue la era en que se crearon los pantalones de cuero –aliados tanto de las rock girls como de las estrellas de cine–, el wrap dress, el traje sastre femenino o los pantalones acampanados, todos íconos con la misma prestancia en la actualidad. Te contamos sobre algunas piezas clave que son tendencia y que provienen de los 70:

©GettyImages



La celeb se enfunda en un abrigo de piel en dos tonos y con visos de los 70 para renovar la tendencia este otoño

Retro mix y puro glamour

Sienna ha demostrado en incontables ocasiones que no teme unir en sus outfits piezas ligeramente country, otras de índole punk, accesorios boho y el notable brillo del disco. Esta unión de múltiples referencias no solo es audaz, sino exitosa en la constante reinterpretación de los códigos de estilo que definieron la vestimenta femenina en los 70. En el mismo look, por ejemplo, combina con maestría un par de corduroy trousers con un sencillo suéter cuello cisne negro, y unos lace-up booties con tacón cuadrado ¡súper chic!

©GettyImages



Oversized y lujosos, estos abrigos son la quintaesencia del estilo retro

Abrigos de piel, un must

De silueta holgada, con solapa doble y esencialmente fabuloso, el fur coat es uno de los clásicos de esta época. Sus visos de ultra lujo enfatizan el atractivo de quien los lleve, sea sobre un sensual vestido semi-transparente –como lo presentó Fendi en su más reciente colección– o cubriendo un atuendo de jeans y top tejido. Si bien las pieles auténticas son las favoritas de las it-girls, hoy existen versiones alternativas confeccionadas con faux-fur. En cualquiera de sus opciones vale la pena invertir.



©GettyImages



En las pasarelas se vio el regreso de los pantalones de pana, ideales para looks depurados con notas vintage

Casual, pero cool

Hablar de la estética retro evoca imágenes de féminas como Bianca Jagger, Cher o las Ángeles de Charlie, y si hay un punto en común entre ellas es que todas usaron corduroy pants de talle alto. Inspiración cowboy, pero con un dejo moderno que los hace objeto de deseo de muchas; en especial para los días más fríos del año. Lo ideal es combinarlos con una prenda entallada para marcar cintura y estilizar la figura. ¿Colores? Desde los neutros hasta el burgundy que está en tendencia.

©GettyImages



La superposición de capas y la sofisticación marcaron la estética femenina, una tendencia que se repite este año

Maximalismo

Otra de las prendas retro emblemáticas que cautiva esta temporada es la maxi jacket o vest de shearling. Colorido y de silueta oversized vuelve para ser el protagonista absoluto de los outfits con dejos hippie más encantadores que lucirás para cualquier evento diurno o nocturno. Celine, Burberry o Ulla Johnson son algunas de las firmas que los rescatan de la sección olvidada del armario. Solo tendrás que disponer tu consentido sobre tus hombros y en segundos serás una musa de aquel tiempo.

Los setenta están más vigentes que nunca en la moda, y esta tendencia mil veces repetida es perfecta para cambiar tu imagen ¡así sea por unos días! Aunque si detallamos los outfits de Sienna Miller, probablemente el revival se extienda.

