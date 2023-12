¡Aprobado por Angelina Jolie! Únete a la tendencia de las ‘headbands’

Cintillo, diadema, headband, como sea que conozcas a este romántico y femenino accesorio solo podemos decirte que si no tienes una de estas, debes correr a comprarlo enseguida, porque esta temporada es la tendencia para tu cabello que puede ayudarte a darle ese plus a tus outfits.

La combinación del encaje con las púas de la headband le dieron a Angelina el perfecto aire romántico y punk

Para darle vida aun atuendo no solo debes pensar en las piezas que llevarás puestas, pues hay complementos que pueden hacer que una prenda básica, se transforme en un outfit trendy.

¿Quieres una muestra de esto? Angelina Jolie sabe muy bien de qué estamos hablando, pues para el estreno de la película Maléfica: dueña del mal, usó un precioso y clásico vestido negro firmado por Alexander McQueen que aunque recibió halagos, no fue el protagonista del atuendo; las miradas se fueron a la headband plateada que adornaba su cabello.

Paul & Jo, Alianto y Shushutong fueron algunas de las firmas que integraron este accesorios en sus pasarelas

Muy usadas en los años 60, han vuelto a estar en la mira de todos para darle sutileza y feminidad a los atuendos. Han pasado de ser el básico de las colegialas a un must en tu guardarropa.

Balmain, Michael Kors y Paul & Jo fueron algunos de los grandes nombres que alimentaron esta tendencia en su pasarelas de la temporada otoño-invierno 2019/2020. Si quieres tener un headband en tu colección de accesorios, estas opciones puedes ayudarte a decidir:

Las headbands van muy bien con el cabello suelto, semi recogido o con un moño. ¡Tú decides!

La Caroline Headband de LPA que podrás encontrar en Revolve ($88.00) es el complemento ideal para aportar contraste a tus atuendos más irreverentes o extravagantes ¿Por qué? Las perlas son elegantes y femeninas, puedes equilibrar tu look con un elemento clásico.

Las diademas pueden hacer del cabello el protagonista.

¿Amante del bling bling? Entonces esta es diadema es perfecta para ti. La Headband with crystal embellishment and black velvet de Asos ($16) puede ser el accesorio ideal para tu cabello si quieres llevar esta tendencia para un look elegante o para completar un outfit más despreocupado con jeans y sneakers.

¿Ya decidiste cómo seguir el ejemplo trendy de Angelina?

