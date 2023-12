Cuello alto y monocromático: La fórmula trendy de Priyanka Chopra

¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Priyanka Chopra tiene la fórmula perfecta para sacarte de cualquier apuro fashionista y con la mejor calificación. Los looks monocromáticos son la tendencia de la temporada y así lo demostró la esposa de Nick Jonas en un viaje relámpago que realizó a la glamurosa ciudad de Nueva York para promocionar su próxima película The Sky is Pink. Allí, la actriz demostró lo fácil que resulta combinar diferentes tonos de un mismo color en un atuendo.

Look turquesa

Para asistir al programa de televisión de Jimmy Fallon, la actriz llevó un cuello de tortuga en color azul turquesa firmado por Max-Mara combinado con una falda de la misma marca y en el mismo tono, pero en texturas diferentes para crear un sutil contraste. La variación vino en los zapatos, unos stilettos neutros para darle un toque sobrio a este vibrante color.

Un look monocromático con falda de tubo estiliza la figura

Azul claro

Uno de los diseños de pantalones que se han popularizado son los estilo palazzo; y esta es otra tendencia que Priyanka luce un total look en verde menta de terciopelo y firmado por Lia Cohen, la actriz hizo su aparición en The View, cautivando a todos con sus sensuales labios rojos.

Un estampado como el snake print es el toque ideal para este look monocromático

Lady in pink

Sensual y romántico. Una de las ventajas que tienen los looks monocromáticos es la de estilizar la figura, y si se lleva con prendas ajustadas a la silueta y de tiro alto, es un total acierto para lograrlo.



Rebecca Vallance fue la creadora de estas fabulosas piezas que llevó la actriz en su última noche en Nueva York en similares tonalidades de bright pink. Para romper con el dominio del rosa le bastó una original mini cesta rectangular.

Jugar con piezas de distintas texturas en un mismo color lleva los looks monocromáticos al siguiente nivel

¿Estas preparada para sacarle provecho a tu figura con esta tendencia? Lo mejor de todo es que son fáciles de crear y válidas para cualquier ocasión; Priyanka es el perfecto ejemplo de ello.

