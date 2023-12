‘Oversized’ y Príncipe de Gales: así es el ‘blazer’ todoterreno de Demi Lovato

Los cuadros son, sin duda, el estampado más emblemático de los días de bajas temperaturas, porque aunque también tienen el sello de la atemporalidad, son preferidos por muchas justo en estos días, sobre todo cuando tiñen blazers. De hecho, para la grabación del espectáculo Dancing With The Stars en Los Ángeles, Demi Lovato apostó por uno de silueta oversize de Prince Of Wales Check, un diseño con patrones más pequeños de patas de gallo que fue popularizado por el Duque de Windsor cuando era Príncipe de Gales y que se introdujo a la sastrería femenina a partir de 1930.

La celeb prefirió combinar el blazer con el infalible negro

La celeb lo combinó con prendas de color negro que siempre resultan infalibles. Para completar, unos aretes plateados —que ama— y una sombra de ojos fucsia que reproduce el color de las puntas de su corte bob. Sin embargo, esta pieza infaltable en el armario de cualquier mujer tiene múltiples conjugaciones irresistibles: con jeans, para restar formalidad; con vestidos, para añadirle un toque mucho más femenino; con faldas plisadas, para un mayor punto de sofisticación, o con sweaters de cuello alto, la alternativa perfecta a la eterna camisa blanca.

Demi rebajó el sello formal del blazer con las divertidas puntas fucsias en su corte bob

Además, gracias a los tonos que permite, generalmente neutros, son versátiles y fáciles de combinar con otros colores más llamativos. ¿Cómo escogerlo? Solo fíjate que su tamaño sea XL. Si todavía no tienes uno, mira estas tres opciones que puedes incorporar ya a tu día a día para añadir elegancia instantáneamente.

Oversized blazers para la época otoñal

Suma a tu clóset estos diseños que serán tan funcionales como elegantes

De izquierda a derecha: Plus Dogtooth Prince Of Wales Check Blazer Wrap, Boohoo ($30); blazer Merkel cruzado de seda y lana con doble botonadura de Ganni, The Outnet ($279) y blazer tejido de doble botonadura de Rebecca Minkoff, The Outnet ($229).

El origen real de este estampado le dará mucha funcionalidad a tus jornadas, no solo por lo fácil que resulta vertebrar looks con ellos, sino por la elegancia que inyectan al instante tanto para ocasiones formales como informales. Y tú, ¿qué esperas para tenerlo como el recurso todoterreno?

