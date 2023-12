Heidi Klum y su look a lo Olivia Newton con el que destacó

Cuando faltan días para que Heidi Klum nos sorprenda -como todos los años- con su disfraz de Halloween, esta semana nos ha dado una lección de estilo con la que evocó a un personaje con tan solo dos prendas de vestir, formando un atuendo que nos recuerda que existen looks tan atemporales como acertados. En su regreso al programa America’s Got Talent -no, no volverá al jurado, pero sí participará en un spin-off- la alemana destacó con un outfit con el que le hizo un homenaje a Sandy Olsson, el personaje que interpretó Olivia Newton en la película Grease.

Su look de aires rockeros es casi idéntico al que lució Sandy cuando experimenta un radical cambio que vemos al término de la película que vio la luz en 1978. Se trata de un outfit que ha sido recreado en infinidades de ocasiones y que hoy por hoy se ha convertido en un clásico digno de emular.

©Grosby Group



Heidi Klum asistió al programa America’s Got Talent con un look que no pasó desapercibido

Para esta ocasión, la modelo de 46 años de edad eligió unos pantalones negros muy ajustados de vinilo, un tejido que ya han lucido varias trendsetters en las últimas semanas y que fue precisamente el foco de atención que muchos de sus seguidores alabaron. Además, una camiseta negra y unas sandalias del mismo color de Giuseppe Zanotti, concretamente el modelo Sophie -sujetadas al talón-, fue el complemento para armar su look que nos recuerda la coreografía con la que Jhon Travolta demostró sus dotes de bailarín al compás de la canción You are the one that I want, una escena difícil de olvidar.

©Getty Images



El outfit que lució Olivia Newton en la escena final de Grease es todo un clásico que no pasa de moda

El toque final fueron sus sunglasses de Privé Revaux, modelo The Coco, el accesorio predilecto de Victoria Beckham. La esposa de Tom Kaulitz decidió lucir un peinado diferente a los rizos de Sandy y llevó su melena suelta y muy alisada, un hairstyle propio de los años 90 al que también se han sumado mujeres de cabello corto como Kim Kardashian o Kaia Gerber.

©Grosby Group



Heidi Klum lució estupenda con un look que nos recuerda al de Olivia Newton en Grease

Sin duda, solo Heidi podría llevar unos pantalones tan ceñidos al cuerpo y verse fenomenal, ¿no lo crees?



Vídeo Relacionado: Estas zapatillas también funcionan como una impresora de tinta tradicional. Loading the player...