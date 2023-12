Si hay algo claro acerca de Jennifer Lopez, aparte de su gran talento para la música y la actuación, es su exquisito –y un tanto atrevido- gusto por la moda. Además, la cantante de Medicine, sabe perfectamente qué tendencias sacarán mejor provecho a su exuberante anatomía.

Es por eso que la diva del Bronx se ha apuntado a la moda de los looks monocromáticos, no sólo la ayudan a verse un poco más alta, sino que para las fashionistas serán imprescindibles esta temporada. Es una tendencia tan favorecedora, que parece que su reinado no acabará en los meses de frío, ya hemos podido observar en las pasarelas de este septiembre que se asoma con fuerza para el próximo verano.

J.Lo se adelanta a todo ello, (quizás ella sea una de las musas que inspiraron su creación), y ya la hemos visto enfundando su espectacular cuerpo en una cuidada selección de piezas del mismo color o que se acercan bastante en tonalidad. En la siguiente galería te mostramos varios de sus aciertos más destacados.