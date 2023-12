Si quieres armar un outfit de piezas separadas, evita a toda costa los bloques de color. Procura que las piezas sean, si no del mismo tono, que vayan en una escala cromática muy similar, para así proyectar una trayectoria visual que no se corte con cambios de color, sino que sigue de largo verticalmente. Así lo hace siempre la actriz, sobre todo con los trajes blancos, su go to style para cualquier ocasión.