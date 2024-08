¡Esta Barbie sabe bailar! y está inspirada en Juan Gabriel

Barbie se ha convertido en más que un juguete para niñas. En los últimos años, de la mano de Mattel, se ha dado a la tarea de crear ediciones especiales para rendir homenaje a personalidades alrededor del mundo (principalmente mujeres) que están cambiando las diferentes industrias. Lo pudimos ver con la muñeca de la gimnasta mexicana, Alexa Moreno, que nos recordó la importancia de apoyar a las jóvenes atletas para alcanzar sus sueños. Este trabajo también se ha replicado con cineastas, diseñadoras y otras mujeres visionarias que se han convertido en inspiración para niñas y mujeres de todas las edades.

Sin embargo, cuando creemos que estos lanzamientos ya no podrían sorprendernos más, la firma especializada en juguetes ha hecho un anuncio muy emocionante y con el que busca celebrar a México en la víspera de las fiestas patrias. Y es que si pensamos en México y en su riqueza cultural y artística, existen muchos grandes personajes que pueden representar a la perfección la esencia del país norteamericano. Figuras como Pedro Infante y María Félix, dos ídolos de la época de oro mexicano, hasta artistas más contemporáneos como Vicente Fernández; son algunos de los nombres que se podrían mencionar en esta lista.

En medio de todas estas posibilidades, Mattel sorprende con una nueva colección que no solo representa el folklore mexicano, sino que celebra la moda regional y contemporánea que ha acompañado a tantos artistas.

Esta es la nueva colección de Barbie como homenaje a México

A 8 años del fallecimiento de Juan Gabriel, se ha anunciado una colección inspirada en el intérprete; pero no se trata de una pieza que emule el físico del “Divo de Juárez”, sino que se enfoca mucho en su característica manera de vestir para sus espectáculos en vivo, los cuales eran realmente inolvidables. Esta edición llega con la presentación de una muñeca que porta vestuario opulento, brillante y libre del compositor e intérprete de temas como el "Noa noa". La referencia e inspiración del look de la muñeca es clara, pues se trata del mismo traje que el “Juanga” portó en su presentación en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

El look en cuestión consiste en un jumpsuit color negro con detalles dorados en las costuras. Esta pieza es complementada por una torera en la misma combinación de colores. Este tipo de trajes no eran desconocidos para el “Divo de Juárez” quien de la mano de Alex Peimbert, su diseñador, acostumbrara a portar piezas con detalles vistosos. Durante esta presentación icónica a la que Mattel hace referencia, el cantante interpretó algunas de sus canciones más populares como “Ya no me vuelvo a enamorar”, “Querida”, “Ya lo pasado, pasado” e “Inocente pobre amigo”.

© Getty Images Juan Gabriel

"Juanga para siempre. Barbie rinde homenaje al legendario Juan Gabriel, cuya carrera cambió la música y la cultura pop americana para siempre...la muñeca rinde tributo al incomparable sentido del estilo de Juan Gabriel y su amor por su natal México", escribió Mattel en sus redes sociales.

© Instagram Juan Gabriel -Barbie

Septiembre es el mes perfecto para recibir esta entrega pues no solo se celebra la Independencia de México sino que también es el Mes de la Herencia Hispana. Es así que esta nueva versión de Barbie llega en el mejor momento. Además, ¿quién mejor que Juan Gabriel, quien obtuvo 6 nominaciones a los premios Grammy y es considerado uno de los compositores más importantes de México, para representar al país?