Carlos Rivera recuerda a su padre a dos años de su partida: 'Vives en todos nosotros'

En medio del momento tan especial que atraviesa Carlos Rivera, el cantante se ha tomado un momento para recordar a una de las personas más especiales de su vida: su padre. Y es que exactamente hace dos años, el intérprete enfrentó el que sin duda será uno de los momentos más dolorosos de su vida, cuando de forma repentina y mientras se econtraba de gira en España, recibió la noticia del fallecimiento de su progenitor, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera. Es por eso que, al cumplirse el segundo aniversario luctuoso, el intérprete ha querido dedicarle un emotivo homenaje a la memoria de su papá en redes sociales.

A través de su perfil de Instagram, Carlos compartió una foto editada digitalmente, en la que se le puede ver de espaldas y cargando a su hijo en brazos, frente a lo que parece ser un altar de Día de Muertos, en el cual, al centro y en la parte más alta, se aprecia una fotogorafía de don José Gonzalo. Al pie de la imagen, el guapo intérprete escribió unas palabras en las que expresó su sentir en esta fecha tan significativa. "Dos años sin ti, papito… Desde aquí te amamos todos y te recordamos siempre con el corazón. Vives en todos nosotros", compartió.

La dolorosa partida de su papá

En una charla que sostuvo con el programa Ventaneando el año pasado, Carlos Rivera se sinceró respecto a la partida de su papá, una transición que vivió en medio de una gira mundial y a miles de kilómetros de casa. “Uno nunca está preparado para despedirse de las personas que amas, pero menos cuando es repentino. A pesar de que mi papá tenía Parkinson desde hace muchos años, lo tenía muy estable y él todavía podía valerse por sí mismo. Le dio un infarto fulminante”, reveló el también actor en la charla.

Y es que Carlos se encontraba en España, cumpliendo con algunos compromisos laborales cuando recibió la noticia. “Estaba en España, estaba en Tenerife y fue la pesadilla más grande. Me llamó mi hermana, en un principio me dijo que se había caído y que no reaccionaba y después ya me dijo: ‘No, fue un infarto y ya no hay nada qué hacer’”, recordó.

Carlos, que se encontraba acompañado de su esposa Cynthia Rodríguez, comenzó a buscar la forma de regresar a casa para poder despedirse de su papá y vivir su duelo al lado de su familia. “Fue súper complicado, porque fue de sábado a domingo y no lográbamos conseguir algo para regresar, milagrosamente, había un vuelo de Tenerife a Nueva York, de ahí mandamos un privado que me llevó a Puebla para llegar lo más rápido posible. Yo llegué al otro día a las 10 de la noche del otro día, fueron las horas más difíciles y más complicadas de mi vida”, admitió. “Lo único que le pedía a mis hermanos es que me esperaran que no hicieran nada sin que yo llegara, al final decidimos que cremarlo era la mejor opción y le hicimos una misa en la casa”, contó.