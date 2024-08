Regalos de lujo: estos serían algunos de los obsequios otorgados en la boda Ambani

Si bien el amor no se demuestra con lo material, los fastuosos padres de Anant, Mukesh y Nita Ambani, no desaprovecharon la oportunidad para hacer múltiples regalos a su heredero. Uno de estos es una impresionante mansión de 10 dormitorios y playa privada ubicada en The Palm Jumeirah, Dubai. Otro de los presentes fue un Bentley Continental GTC Speed y, por si fuera poco, la nueva señora Ambani recibió una gargantilla de perlas y diamantes, además de un espectacular broche firmado por Cartier.