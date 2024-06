6 planes para hacer en la Ciudad de México este Día del Padre

Uno de los días más especiales se acerca y con él llegan muchas posibilidades y planes para hacer en familia. El Día del Padre es la oportunidad perfecta para salir de la rutina y pasar tiempo de calidad con las personas que más amamos. Además,en una ciudad como la Ciudad de México, se vuelve aún más interesante la selección del plan perfecto debido a la gran variedad de opciones que existen para todos. Ya sea que estés en búsqueda de un plan tradicional para celebrar con tu papá o que prefieras hacer algo completamente nuevo, la ciudad tendrá siempre una opción ideal para ti.

Pensar en el regalo para papá puede parecer una tarea bastante retadora. Sin embargo, la tendencia actual apunta a dejar a un lado los objetos materiales y enfocarnos mejor en la experiencia. ¿Qué mejor regalo que darle a tu papá un día completo para disfrutar y recordar para siempre? Deja a un lado la tradición de los regalos y planea un día diferente para tu papá y para ti.

Estos son 6 planes que puedes hacer en la Ciudad de México en el Día del Padre

Llévalo a un brunch al Hotel Brick

©@cerrajeria.restaurant



Déjate conquistar por este restaurante lleno de modernidad y elegancia. Un paraíso para los papás en CDMX.

¿Qué tal si llevas a tu papá a un brunch muy especial para que pueda deleitar sus 5 sentidos con platillos innovadores y diferentes? No hay mejor plan que aquel que involucra comida por lo que comenzar el Día del Padre con un menú incomparable, te ayudará a iniciar la jornada con el pie derecho. Si lo que buscas es una experiencia de la más alta calidad que quede en su memoria por mucho tiempo, sin duda tu opción es visitar el Hotel Brick ubicado en el corazón de la colonia Roma. En su interior encontrarás el Restaurante Cerrajería donde cada platillo e ingrediente es pensado por la mente maestra del chef John Bertrand. Si tu papá es amante de la comida mexicana, no podrás sorprenderlo más que con una reservación en este espacio donde podrá degustar platillos mexicanos con influencias internacionales. Sin duda, el plan perfecto para este fin de semana y para cualquier día en general.

Vive actividades extremas

Una manera única de estrechar los lazos entre papá e hijos es a través de actividades extremas. No hay nada que un papá disfrute más que poder pasar una tarde llena de adrenalina experimentando nuevas actividades con sus hijos. Las posibilidades son muchas en una ciudad como ésta donde en cada rincón encontrarás diferentes opciones para vivir en familia. Si tu papá es amante de la velocidad puedes probar visitando una pista de Go Karts para comprobar quién es el más veloz de la casa. Si lo que prefiere es una actividad al aire libre, intenta llevarlo a las afueras de la ciudad para disfrutar de la tirolesa o de una pelea en el gotcha.

Consciéntelo al máximo

Para aquellos papás que prefieren un día de relajación para dejar en el olvido las preocupaciones del trabajo, no hay nada mejor que regalarles un día de bienestar y amor propio. Podría parecer que no pero este regalo es uno de los favoritos de papá, aunque muchas veces no saben que lo necesitan. Puedes realizar una cita en una barbería de lujo para que pueda vivir una experiencia única con exfoliaciones, aceites humectantes y ¿por qué no?, un cambio de look. Si es fanático del ejercicio y los deportes puedes elevar su experiencia al agendar un masaje deportivo que le ayudará a dejar atrás el estrés y la tensión muscular.

Degustaciones inolvidables

Sabemos que existen muchos tipos diferentes de padres y cada uno tiene gustos específicos. Sin embargo, llevar a tu papá a una degustación siempre será una buena idea. Si ama el café, puedes llevarlo a recorrer diferentes cafeterías para probar distintos métodos de extracción y encontrar su favorito. Si su debilidad es la cerveza, puedes llevarlo a probar cerveza artesanal y acompañar la bebida con algún snack como complemento perfecto. Ahora bien, si su pasión es el vino, no habrá nada mejor que llevarlo a tomar una copa de vino junto a una tabla de quesos o carnes frías.

Tarde de juegos

La diversión nunca se acaba cuando se trata de pasar tiempo entre papá e hijos por lo que, si estás buscando plan para pasar el Día del Padre, puedes optar por una tarde de juegos donde tanto tú como él puedan sacar su lado más competitivo y llenarse de diversión. Desde una tarde de boliche con descansos para comer pizza, hasta una visita a una cafetería especializada en juegos de mesa para buscar algo diferente, siempre habrá una idea genial para ambos. Si quieres verte un poco más experto, llévalo a jugar billar mientras disfrutan de platillos como alitas o hamburguesas.

Arte y cultura

¿Algún papá amante del arte? Si este es tu caso, te tenemos buenas noticias: hacer feliz a tu papá no será nada difícil. Llévalo a recorrer alguna nueva exposición en galerías o museos para que pueda despejar su mente con algo que le encante. Puedes continuar el día comprando boletos para alguna película de cine de arte en la Cineteca o en algún cine independiente. Finalmente, si quieren cerrar la noche con broche de oro, ¿por qué no llevarlo a escuchar jazz en vivo en algún restaurante nocturno por la ciudad?