Se trata de una coreógrafa irlandesa especializada en danza contemporánea con más de 10 años de desarrollo artístico. Hizo su debut en el teatro Sadler’s Wells de Londres con “Navy Blue” y continuó con la producción de “Hard to Be Soft: A Belfast Prayer”, considerada como uno de los mejores espectáculos de danza de acuerdo al periódico The Guardian. En 2021 recibió el León de Plata en la Bienal de Danza de Venecia y en En 2023, fue directora artística invitada de la National Youth Dance Company de Londres.