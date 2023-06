Hoy en día, crear imágenes increíbles no es una tarea reservada únicamente para los fotógrafos profesionales. Roberto Flores estudia Estrategias de Negocios en la Ciudad de México y, al tiempo, ha desarrollado una pasión por la fotografía desde niño, la cual ha cultivado a través de diversos cursos y diplomados. Para él “cualquiera hoy día puede lograr imágenes impresionantes. Solo es cuestión de impulsarte, traer tu cámara, tomar situaciones del día a día, descubrir las diferentes funciones, lentes y, aunque puede ser a través de una cámara profesional, también puedes lograrlo con tu teléfono. Hay gente que me pregunta sobre lentes y son fotos que he logrado con un teléfono móvil”, apunta.

©Cortesía



Roberto Flores

Inspiración de viajes: Observar, adaptarte y captar el objetivo perfecto

Una de las grandes pasiones de Roberto, además de la fotografía, es el turismo y los viajes, que comparte en sus redes sociales (@rrobertoflores) . “Mientras más conoces el mundo, más creces como persona. Conoces nuevas formas de pensar, analizar distintas situaciones, formas de vestir y concepciones que puedes deconstruir”. Para Roberto la observación y la paciencia son elementos indispensables para lograr una buena imagen. “Me inspiran las grandes urbes, tanto como lo desconocido. Cuando viajas para conocer fauna, por ejemplo, y te encuentras con animales, no sabes cómo van a actuar, tienes que adaptarte, no es alguien que está posando, que está a tu disposición”, reflexiona.

“Una foto que de verdad quita el aliento es un espejo de doble vista, ya que estás mostrando lo que te llama la atención, algo que es parte de ti. Una imagen contiene tus emociones, tus gustos, cuenta una historia y representa algo para ti”, puntualiza. Aunque es claro que la foto debe representar algo de la esencia del fotógrafo, lo cual lo convertirá en una imagen única, definitivamente hay un ojo que se puede entrenar. “Además del sentimiento y de captar momentos únicos, también puedes entrenar el ojo. Yo sigo a un fotógrafo, Jack Morris, tiene fotos impresionantes. Creo que el tema es que hay que aprender a arriesgarse. Lo peor que puede pasar es que salga mal, y la termines borrando, pero mucha gente no toma fotos por vergüenza, por decidia o por miedo a lo que van a pensar”.

Las claves para lograr una fotografía única

A través de su propia experiencia, Roberto nos comparte algunas de las claves para lograr imágenes impactantes. Te las enunciamos para que las pongas en práctica durante tus próximas vacaciones.

Los teléfonos móviles son un arma poderosa. “Mucha gente no considera a los teléfonos celulares, pero hoy la tecnología ha avanzado mucho, así que descubre todas las posibilidades y funciones que tiene tu teléfono inteligente”.

Toma situaciones de diario. “No tiene que ser un gran viaje o una gran fiesta. Observa situaciones del día a día, la situación no define la calidad de tu foto”.

Arriésgate. Olvídate del miedo o la vergüenza. “Muchas veces por pena de que digan ‘qué está haciendo’ no levantamos un brazo, no nos vamos un poco más lejos, no nos subimos a algún pedestal para lograr la imagen perfecta”.

Echa mano de programas de edición. Lightroom y otras aplicaciones son útiles para la edición de tus fotos. “Haz tus presets y ajusta tus imágenes. Para mí Lightroom es la herramienta más fácil”.

Inspírate en estas imágenes para crear tu próximo álbum durante tus vacaciones de verano