Cuántas veces has escuchado a alguien decir: ¡Me rompieron el corazón! Una frase que parece solo hacer alusión a una decepción amorosa. Sin embargo, el término corazón roto va más allá del ámbito emocional, pues en la jerga médica hace referencia a una afección cardiaca también conocida como miocardiopatía de Tako-Tsubo.

¿Qué es el síndrome del corazón roto?

Es una afección del músculo del corazón que se genera después de estar sometido a una situación de estrés o que genere el desborde de las emociones. Aunque no se conoce la causa exacta, se cree que esto sucede cuando los índices de hormonas como la adrenalina se elevan súbitamente afectando temporalmente el corazón.

Entre las causas relacionadas con este padecimiento están:

La muerte inesperada de un ser querido

Un diagnóstico médico desfavorable

La experiencia de un desastre natural



Un accidente

La pérdida de un empleo

Una ruptura amorosa o divorcio

Aunque la mayoría de estos detonantes están fuera de nuestras manos, existen algunas acciones preventivas que pueden ayudarnos a aminorar el riesgo, como practicar cualquier tipo de ejercicio y buscar asesoría y contención en un especialista de la salud mental.

La muerte repentina de un ser querido, un accidente o un divorcio pueden detonar este padecimiento

¿Cuáles son los síntomas del síndrome del corazón roto?

Se trata de una opresión temporal de las arterias grandes o pequeñas del corazón que deriva en dolor repentino en el pecho, dificultad para respirar y dolor en los brazos que puede abarcar el cuello y la espalda. Por las sensaciones que provoca puede confundirse con un infarto agudo de miocardio.

Los síntomas pueden presentarse en personas clínicamente sanas, aunque se ha descubierto que las mujeres son más propensas que los hombres . La edad es otro factor que influye presentándose mayormente en personas mayores de 50 años, con antecedentes de trastornos psicológicos como ansiedad o depresión o estrés crónico.

El dolor en el pecho y la falta de aire son dos de los síntomas del síndrome de corazón roto

¿Cómo prevenir este síndrome?

En términos generales podríamos afirmar que ninguno de nosotros esta exento de sufrir el síndrome del corazón roto, pero afortunadamente, en la mayoría de las personas solo se presenta una vez en la vida, presentando una tasa de mortalidad de menos de 5%.

Solo en casos extraordinarios puede acarrear complicaciones como: edema pulmonar, hipotensión y arritmias.

El ejercicio y el acompañamiento de un especialista en salud mental minimizan el riesgo de presentar esta enfermedad

Con base en lo anterior, podemos resaltar la importancia de procurarnos una buena salud no solo en el ámbito físico, pues como asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS) se trata de un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, lo que aunque no garantiza nuestra longevidad si aumenta las posibilidades de una vida más plena.

