La llegada del Año del Conejo ya está aquí. Según expertos, este nuevo ciclo viene a reparar lo que causó el 2022 que, al haber sido el Año del Tigre, pudo ocasionar problemas económicos o familiares en nuestros hogares. El conejo, que en la cultura china representa longevidad, paz y prosperidad, llega con buena suerte a sanar heridas e introducir cambios en nuestras vidas para bien. Viene una etapa de renacimiento y excelentes noticias. Confía.

El 22 de enero inicia el Año Nuevo chino 2023, el cual está representado por el conejo de agua, y culminará hasta el próximo 9 de febrero de 2024.

Conoce los 8 mejores rituales para el Año Nuevo chino 2023

Si bien el conejo representa la abundancia en el horóscopo chino (y se cree que las personas nacidas en este signo son las más afortunadas), existen diversos rituales que puedes llevar a cabo en casa durante la celebración más importante del gigante asiático (la cual no tiene fecha fija pues sus cálculos se hacen de acuerdo a la luna nueva que surge después del solsticio de invierno) con el fin de atraer la suerte en el amor, el dinero, y la buena salud.

Ritual #1: limpieza por aquí, limpiza por allá

Haz una limpieza profunda de cada rincón de tu casa. Barre los pisos de todas las habitaciones con una escoba nueva y, mientras sacas la basura, polvo y suciedad, imagina que abres camino para que la abundancia y fortuna llegue a tu vida en los próximos doce meses. Revisa detalladamente las cosas que ya no usas y que solamente están ocupando un espacio en tu hogar. Desházte de todos los objetos que estén rotos, incluyendo prendas de ropa, pues, de lo contrario, no permitirás que cosas buenas y nuevas te abracen.

Ritual #2: de la compensación

What goes around, comes around. Lo que das, regresa; y este ritual precisamente trata de eso. En un sobre rojo, pon una cantidad de dinero que consideres adecuado. Después, envuélvelo con otro sobre blanco y entrégaselo a la primera persona que creas que lo necesita. Si no encuentras a nadie a quien se lo puedas dar, guárdalo hasta que realmente tengas la oportunidad de ayudar a alguien.

Ritual #3: del arroz

Para los chinos, este alimento es el verdadero símbolo de la abundancia. Desde el 22 de enero, y a lo largo de diez días, coloca una cucharada diaria de arroz sin cocinar en una taza. Al décimo día, tras haber puesto la cucharada correspondiente, prende una vela blanca al lado del envase. Finalmente, prepara ese arroz e incorpóralo a alguna comida.