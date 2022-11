Las mejores Apps para tus vacaciones

Organizar un viaje, desde los primeros pasos, es una de las aventuras más emocionantes. Después de cazar las mejores ofertas en vuelos, tras crear tus alertas en Skyscanner, cotizar entre hoteles u hospedajes particulares como Airbnb y googlear los principales atractivos de tu destino turístico para armar tu itinerario, seguro ya solo estarás esperando iniciar la cuenta regresiva para hacer las maletas y despedirte de la rutina por algunos días y disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Para ayudarte a que tus días de descanso sean verdaderamente como los soñaste, no te pierdas nuestras siguientes recomendaciones de Apps que no deben faltar en tu celular antes, durante y después de tomar tu anhelado vuelo.

Por cierto, es importante que recuerdes empacar el cargador de tu teléfono y verificar qué tipo de enchufe es el que se utiliza en tu destino, pues existen 14 distintos dependiendo de la región del mundo. Quedarte sin pila en medio de un sitio que no conoces, cuando has olvidado el nombre de tu hotel o tu sentido de orientación es pésimo, no es, de ninguna manera una buena idea.

Prepárate para explorar las distintas apps de viaje y convertirte en el único dueño de tu destino.

¿Quién en este mundo imagina la vida sin Google Maps?, si tú también eres un Google Lover, ya conocerás las ventajas de tener esta aplicación instalada en tu smartphone. Si eres nuevo en ella, no te preocupes porque está desarrollada para ser lo más amigable posible con el usuario. Solo entra en la app e ingresa la dirección a la que deseas llegar para recibir las indicaciones para tu viaje, incluyendo especificaciones dependiendo del tipo de transporte que usarás para trasladarte. Además, te indica la hora en que llegarás a tu destino y recibirás alertas sobre la condición del tránsito en tiempo real.

¡Hora de comer!

The Fork (El tenedor) se convertirá en una de tus herramientas favoritas cuando de comida se trata. Esta App, disponible para IOS y Android cuenta con un catálogo de 60 mil restaurantes ubicados en 12 países distintos. Si viajas a España, te tenemos una gran noticia, pues es aquí donde se ubica la mayor oferta gastronómica de esta aplicación en la que se reseñan 12 mil establecimientos. Así que ya sabes a quién recurrir cuando esté entre tus planes impresionar a algunos de tus amigos en Instagram con las fotos de tu comida.

Asegúrate de llevarte el mejor sabor de boca, una vez localizados algunos restaurantes de tu interés puedes acudir a Tripadvisor, una App que funciona como una comunidad de Food lovers que comparten las evaluaciones de los sitios de comida considerando el tipo de servicio recibido, la ubicación y la relación calidad y precio que son imprescindibles cuando tu misión es sentirte orgulloso de tu desempeño como un asiduo turista gastronómico.

No culpes a la lluvia...

Antes de un viaje o durante el mismo, una App en la que puedas consultar el pronóstico del clima es imprescindible pues podrás empacar la ropa adecuada dependiendo de las condiciones de tu destino, generalmente estas aplicaciones están incluidas en la configuración de los teléfonos, pero una opción como Accuweather, que además de adelantarte si te depara un día frío o caluroso, también te alerta sobre los niveles de radiación UV en el lugar donde te encuentras se convertirá en tu mejor aliada para que, como dice Luis Miguel, no termines culpando a la lluvia.

¡El que convierte, no se divierte! pero sí planifica

Si las matemáticas no son lo tuyo, un convertidor de divisas te ayudará a sentir mayor seguridad al momento de realizar cualquier pago, pues en ocasiones la emoción, los nervios o las prisas pueden hacernos una mala jugada. Con XE Currency, olvídate del viejo dicho: “el que convierte, no se divierte” porque esta App será tu salvación. En ella podrás hacer la conversión automática de más de 130 monedas; de esta forma tendrás garantizado que los gastos no excedan tu presupuesto y podrás planear gustoso tu próxima escapada.