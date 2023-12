Una guía de Puerto Rico que te ayudará a planificar tu próximo viaje a la Isla del Encanto

Hace dos años el huracán María, el peor desastre natural que ha sufrido la isla caribeña en 85 años, pasó por Puerto Rico y dejó daños incalculables. Pero si algo nos han demostrado en este tiempo son sus ganas de seguir adelante y pasarla bien. Sea por medio de la música o tomando las calles para hacer valer sus derechos, Puerto Rico nos da una nueva lección de resiliencia.

Donde el pasado y el futuro se encuentran



A dos millas de la inigualable playa Isla Verde, se encuentra el San Juan Hotel. Tras invertir más de US$65 millones, el hotel vuelve a abrir puertas, con la meta de ser un ejemplo de la historia y el futuro de la isla. Diseñado por el legendario arquitecto de Miami Beach, Morris Lapidus, e inaugurado hace más de 70 años, el hotel se convirtió en un lugar inigualable en la isla para pasarla bien. Artistas como Sammy Davis Jr, Frank Sinatra y Liza Minelli son algunos de los que se han presentado ahí.

Con esta reapertura, el emblemático hotel busca crear una experiencia sin igual para quienes lo visiten, en donde el relajo y la diversión estarán asegurados. Por su parte, Caña byJuliana González, uno de los cinco restaurantes con los que cuenta el hotel, quiere ser una de las caras de esta nueva etapa en Puerto Rico. Con una propuesta gastronómica con un enfoque social y ambiental, el equipo busca trabajar junto a los agricultores, pescadores y artesanos de la zona. Es así como buscan poner la herencia puertorriqueña en el centro de su propuesta culinaria.

©@elsanjuanhotel



A dos millas de la inigualable playa Isla Verde, se encuentra el San Juan Hotel

Música y arte para salir adelante

Tras el paso de María, la comunidad artística boricua ha mostrado su resiliencia. Por el lado de la música, estrellas como Daddy Yankee, Nicky Jam y Ozuna ponen constantemente a la isla en lo más alto de la industria musical. Pero la música boricua también se encuentra en las calles. El movimiento #RickyRenuncia no solo logró que el gobernador dejara su puesto, fue también una manera en que los puertorriqueños mostraron al mundo que sea con bomba, plena o cacerolazos, la música es parte clave de sus vidas.

Pero el lado más artístico y cultural de la isla no se queda atrás. El huracán y la reconstrucción han servido como inspiración para muchos artistas. El formato es lo de menos: está el cómic de la Borinqueña que llama a los principales superhéroes para colaborar en la reconstrucción, muralistas que han llenado los barrios de color y colectivos culturales como “Teatro Breve”, que siempre encuentran maneras de hacernos reír.

3 iconos del renacimiento boricua

©GettyImages



Artistas boricuas como Ricky Martin y Bad Bunny han volcado sus esfuerzos en la ayuda a Puerto Rico

Desde detener su más reciente gira por Europa hasta escribir y producir una canción para las más recientes protestas, la estrella del trap Bad Bunny hace lo que sea por su isla. Como comentó en un video para Billboard: "Amo a mi isla. Significa orgullo, significa amor. Ser puertorriqueño, significa todo.”

El tal vez boricua más exitoso de los últimos años, Lin-Manuel Miranda, llevó su aclamado musical Hamilton a la isla para recaudar fondos, promover las artes e impulsar el turismo. Además, junto a su padre creó el Fondo Flamboyán para las Artes, el cual apoyará a instituciones, artistas, músicos y galerías. "I love my island. It means pride, it means love, it means a lot of things to me. Being Puerto Rican, it means everything. It's what I am”, comentó.

“Qué orgulloso me siento de ser puertorriqueño”, tuiteó el cantante y actor Ricky Martin, tras participar en las más recientes protestas en la isla. El exMenudo ha usado su fama para apoyar a la reconstrucción de la isla recaudando fondos y construyendo viviendas.

