Las chefs más destacadas de Latinoamérica

La gastronomía es la llave de acceso a la historia de las culturas. En ella se resguandan las memorias de aquellos que nos antecedieron y dejaron huella a través de los sentidos. Un legado que la peruana Pía León, reconocida como la mejor chef femenina del mundo en 2021; Vanessa González, la uruguaya a cargo de El Parador La Huella, en Punta del Este; Leonor Espinosa, la mejor chef mujer del mundo de 2022 y Sofía Cortina, la repostera número uno de 2020, atesoran y traen a la mesa para consentir los paladares más exigentes fusionando el pasado y el presente en una experiencia culinaria inolvidable.

Estas son las mejores mujeres chefs en América Latina

Leonor Espinosa

Hablar de la mejor chef del mundo este 2022 es el equivalente a mencionar el nombre de Leonor Espinosa. Según el listado publicado por The World’s 50 Best Restaurants, la colombiana, a través de sus platillos, ha reclamado la posición que le corresponde. A lo largo de su trayectoria, Espinosa se ha convertido en la más orgullosa exponente de la gastronomía de su país, a la que incorpora sabores poco explorados por la mayoría de los paladares como el ají amazónico, el cacay de los Andes, la leche vegetal del Putumayo, la pulantana del desierto y el pez pirarucú del Amazonas, entre otras. Sus restaurantes, Leo y El Casual de Leo son la sede donde se cocinan no solo sus creaciones culinarias, sino también gran parte de la gran labor social que promueve la chef a través de Funleo, la fundación a través de la que la cartagenera apoya a las comunidades de esta costa caribeña para promover sus productos, sus recetas y sus tradiciones.

Pía León

Elegida como la mejor chef femenina del mundo en 2021, según The World’s 50 Best Restaurants, la peruana se posiciona en esta pequeña lista de las cocineras más importantes de Latinoamérica. Su estancia al frente de Central (de 2005 a 2015), llevó a los titulares a este restaurante durante tres años consecutivos, al ser reconocido como el mejor de América Latina. Un éxito que Pía ha replicado en su propio negocio, Kjolle, del que es propietaria desde 2018 y que solo un año después de su apertura en el barrio de Miraflores, ya figuraba entre los mejores. La chef posee una vasta experiencia en la comida de su país natal, una pasión que desea compartir con sus comensales a través de las creaciones culinarias con las que explora la biodiversidad peruana. Con solo siete años, la curiosidad la llevó a husmear en la cocina, donde debutó con un pie de limón. Estudió en Le Cordon Bleu, en Lima. Después de realizar sus prácticas en el conocido Astrid y Gastón, Pía buscó incorporarse al equipo de Central, recibiendo una negativa por parte de Virgilio Martínez, quien irónicamente más tarde se convertiría en su jefe y más tarde en su esposo y socio de negocios.