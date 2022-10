Rachel Luna, una latina exitosa en el mundo de bienes raíces

¿Puede contarnos sobre las organizaciones benéficas e iniciativas a las que contribuyes y por qué son importantes para ti?

Hago ‘Dress for Success’ porque realmente creo que hay muchas mujeres jóvenes que no tienen los medios para ir a comprar ropa para el negocio y el trabajo. Es posible que solo tengan ropa para ir a la escuela, como jeans, camisetas, pero es posible que sus familias no tengan los medios para ir a comprarles ropa de oficina. Creo que es muy importante que te vistas bien y comprendas lo importante que es tu apariencia en el lugar de trabajo.

Así que todos los años hago un calendario y una organización benéfica, y vendemos estos calendarios para que todas las ganancias se donen a Dress for Success. Esto les da a las niñas que son como yo, que tal vez están en un programa de cooperación educativa, ropa para poder ir de la escuela al trabajo y tener ropa profesional. Haremos las fotos para el calendario alrededor de octubre de 2022 para que las ventas del calendario comiencen en noviembre de este año para ‘Dress for Success’.