Antes de empezar, recuerda que los perros y gatos no digieren de la misma manera los alimentos que consumen los humanos, por ello debes tener en cuenta lo que puedes dar a tu lomito según la dieta que lleva y su estilo de vida. Los perros no pueden consumir cosas como cereales, uvas, pasas, aguacate (palta), cebolla, ajo y, por supuesto, chocolate. Los gatos, además de los alimentos antes mencionados, tampoco pueden comer carne cruda, huevo crudo o huesos. En ambos casos, también descarta el azúcar y la sal. Y por más que queramos, no podemos brindar con ellos, pues no deben consumir alcohol. ¡Ahora sí, patas a la obra!