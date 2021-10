¿Cuáles son los secretos para unos asados brutales?

El asado es una técnica de cocción bastante común, en esta los alimentos se exponen al fuego mediante una brasa para una cocción lenta. Generalmente se hace con cortes de carne, pero a mi también me gustan mucho los asados con mariscos. Los asados con pescados y mariscos son típicos de España, donde es muy común encontrar esta técnica para la preparación de gambas, langostinos, pescados, entre otros. Hoy te quiero mostrar mis secretos y darte los mejores tips para unos asados brutales con pescados y mariscos.

Me alegra poder llegar a ti, que tal vez quieres aprender a cocinar o por el contrario eres un amante de la cocina como yo. Por eso me emociona solo imaginar el momento en que estés preparando todas mis recetas y aplicando todos los secretos que aquí te compartiré.

Te invito a que preparemos juntos mis platillos preferidos! ¡Te aseguro que quedarán brutales!

Hay mucha variedad de alimentos que se pueden preparar en asados, desde un buen corte de carne hasta pescados y mariscos. Los asados me parecen un plan ideal para muchas ocasiones, son perfectos para pasar un día al aire libre, puede ser un domingo familiar, una reunión con amigos.

Tradicionalmente para los asados se utilizan diferentes cortes de carne, mis favoritos son la picaña, lomo viche tibón, new york steak, lomo ancho, costillas san luis y chorizos de muy buena calidad para acompañar. Me encanta utilizar guarniciones como papas, plátanos y mazorcas asadas, acompañados con guacamole. Esta opción tradicional me parece ideal para un domingo familiar.

#Los tips de El Capi para conseguir unos asados brutales

Si quieres que tu asado sea un poco más romántico, una perfecta opción para compartir en pareja es esta deliciosa langosta asada con mantequilla de ajo, aceite de oliva trufado y champiñones frescos como guarnición. Además la langosta es ideal para hacer un asado completo más diverso, también queda brutal si la quieres acompañar con carne de res, cerdo, pollo o cordero.

Ingredientes:

Cola de langosta

Mantequilla de ajo

Sal rosada

Pimienta

Aceite de oliva trufado

Champiñones frescos enteros

Hoja de plátano

Hojas de laurel

Preparación de la langosta:

Primero que todo, hay que abrir la caparazón de la langosta; lo puedes hacer cortándole la parte de abajo con unas tijeras hasta que la carne quede expuesta o con un cuchillo cortas la parte de arriba dandole un golpe contundente en el centro y lo llevas hacia atrás, debe quedar una línea recta en la mitad, luego con ayuda del cuchillo la terminas de abrir hasta que la carne esté expuesta (ver en el vídeo). Cortamos por completo las mitades de la langosta, ya que cada mitad tendrá un sabor diferente. A la primera mitad le colocamos nuestra mantequilla de ajo, esto directamente encima de la carne. En la otra mitad colocamos el aceite de oliva trufado. Condimentamos ambas partes con sal rosada y pimienta. Colocamos la langosta del lado de la carne en el asador precalentado a fuego alto. Dejamos cocer la langosta por 5 minutos del lado de la carne y 5 más por la parte del caparazón, cuando esté cocida, la caparazón se debe ver rosada. Por último, procedemos a emplatar. Hacemos una cama con los champiñones y encima colocamos la langosta. Añadimos un poco de limón y un poco más de mantequilla de ajo.

¡Quedó brutal!