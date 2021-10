Llegó la ‘cuffing season’ y ¿sigues solter@?

Se acercan la fiestas y el invierno, lo que quiere decir que la presión aumenta...

Claro, no queda mucho tiempo para las fiestas decembrinas, así que totalmente es momento de quitarse el miedo y atreverse a conocer gente. Para nosotros los latinos es súper importante tener cosas en común y sobre todo las raíces, hay muchas diferencias culturales y pues bueno si puedes filtrarlas mejor.

Me lo dicen mucho, me dicen Jorge, ‘No sé ni escoger los aguacates cómo voy a conocer a alguien bueno’. Tienes que probar variedad y eso te dan las dating apps, te permiten conocer una variedad de gente. Yo siempre les digo, ‘si tú no tienes un compromiso, aprovecha que tú puedes seguirle meneando a cualquier guiso’. Y para las solteras pongan atención, pueden decir esta frase: ‘Mientras no haya un anillo en mi dedo, al pueblo me debo y al pueblo me entrego’.