Daniela Villegas celebra Mother’s Day junto a su padre, Rafael Villegas, su hijito Balthazar Hayek y su segundo bebé en camino

¿Cuáles serían tus tips de belleza y bienestar para las mamás embarazadas?

Tomar mucha agua, tratar de comer lo más saludable que se pueda de una manera balanceada pero darte gusto a los antojos y disfrutarlos también. Ser amorosa con una misma… Consentirte y cuidar el cuerpo, ya sea con una siesta, un chocolate, momento de relajación: leer, cocinar, dibujar, pasar tiempo en el jardín, etc. Yo me pongo aceite y cremas en el cuerpo y cara todo el día. Estar en movimiento me ha ayudado también: o correteando a Balthazar o dar una nadada en la alberca. Pongo mucha atención en lo que ingiero visualmente, auditivamente, emocionalmente. Si no me da paz, lo alejo.